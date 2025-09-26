Efter tunga bortasegern mot TFF: ”Bästa öset på länge”

Den satt långt inne – men till slut vann Örgryte IS borta mot Trelleborgs FF.

Detta innebär att göteborgslaget nu leder superettan med två poäng ner till Kalmar FF.

– Det känns som vi har det där lilla extra i oss just nu där vi bara fortsätter att trumma på, säger Daniel Paulson till GP.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS är med och slåss om uppflyttning till allsvenskan. Under torsdagskvällen gästade de 14:e placerade Trelleborgs FF.

Matchen såg länge ut att sluta 0–0 och bli en rejäl missräkning för topplaget från Göteborg – men i den 83:e slog anfallaren Noah Christoffersson till med ledningsmålet. Målet blev anfallarens 16:e den här säsongen. Med tre ordinarie minuter kvar att spela gjorde även Tobias Sana 2-0 och satte spiken i kistan.

Med den sena viktorian i åtanke var det kanske inte konstigt att stämningen var god i Öis-lägret efter matchen.

– Det var inte en perfekt spelmässig insats, men det känns som vi har det där lilla extra i oss just nu där vi bara fortsätter att trumma på och litar på att det ska komma. Det gav utdelning idag, säger Daniel Paulson till GP.

Matchhjälten Noah Christoffersson:

– Det är det bästa öset på länge. Det kändes som en fin bortamatch, säger Christoffersson och blickar mot omklädningsrummet.

– Det är Anton Andreasson som är DJ. Det är han som sköter musiken. Han spelar gamla ballader och allt möjligt. Det är ganska bred … jag vet inte vad det är för genre?, säger Mikael Dyrestam och ler.







