Gunnarsson efter Gigovic knuff: ”Solklart rött”

Ervin Gigovic knuffade Karl Gunnarsson i bröstet – och fick rött kort.

Trots det lyckades inte Västerås SK ta någon poäng mot Helsingborgs IF.

– Det blir en extra besvikelse såklart, säger Gunnarsson till VLT efter matchen.

Det blev ingen poäng för Västerås SK trots att de fick spela med en man mer i en dryg halvlek.



Detta efter att Ervin Gigovic fört händerna mot Karl Gunnarsson, knuffat ner honom till marken och fått syna det röda kortet.



– Bollen går förbi oss tror jag, vi hakar ihop i benen. Det som händer är att han går emot mig och frågar vad jag gör och sen sätter han händerna och armbågarna i bröstet. Enligt mig är det solklart rött i alla fall, säger Gunnarsson till VLT.



Dessförinnan hade Adrian Svanbäck gjort 1-0 för Helsingborgs IF – en ledning som VSK inte skulle ta sig närmare. Den skulle till och med bli dubbelt så stor, efter att Marcus Gudmann gjort 2-0 tidigt i den andra halvleken.



– Det blir en extra besvikelse såklart. Vi känner alla att vi fick lite av en biljett in i matchen när vi inte har börjat så bra. Att inte ta vara på den, det blir lite mer surt nu i efterhand.



Vidare menar inte Gunnarsson, som slänges in sent i startelvan, att VSK hittade den stabilitet de visat i de tre inledande matcherna.



– Jag håller med dig, vi har kanske inte gjort de prestationer vi riktigt vill med boll men i matcherna hittills har vi haft en stabilitet bakåt. Vi har inte släppt till så många chanser. Vilket jag tycker vi gör sämre idag, avslutar Karl Gunnarsson.

