Här är superettans bästa spelare
Följ Fotbolldirekt på
Google news
SOLNA. Allsvenskan stora pris är över för denna gång.
Då har utmärkelserna för superettan 2025 även delats ut.
Se alla vinnare här!
Superettan 2025 är över för denna gång. Upp till allsvenskan har Kalmar FF och Västerås SK gått efter en säsong i andraligan.
På kvalplats uppåt har Örgryte IS landat och kommer att ställas mot IFK Norrköping. Nedåt kommer Utsiktens BK och Örebro SK att kvala – mot Norrby IF och Hammarby TFF.
Under onsdagskvällen har galan för Allsvenskans stora pris 2025 ägt rum i lokalerna på Quality Hotel invid Strawberry arena. Då har även de sju priserna för de bästa spelarna och tränarna i serien delats ut.
Alla vinnare
Årets målvakt:
- Anton Fagerström, Västerås SK
- Morten Saetra, IK Oddevold
- Samuel Brolin, Kalmar FF
Årets back:
- Aboubacar Keita, Kalmar FF
- Frederic Nsabiyumva, Västerås SK
- Lars Saetra, Kalmar FF
Årets mittfältare:
- Amel Mujanic, Örgryte IS
- Isak Dahlqvist, Örgryte IS
- Mamadou Diagne, Västerås SK
Årets forward:
- Amar Muhsin, IK Brage
- Mikkel Ladefoged, Västerås SK
- Noah Christoffersson, Örgryte IS
Årets tränare:
- Andreas Holmberg, Örgryte IS
- Christoffer Andersson, Falkenbergs FF
- Kalle Karlsson, Västerås SK
Årets unga spelar:
- Karl Gunnarsson, Västerås SK
- Ture Sandberg, GIF Sundsvall
- Xavier Odhiambo, Landskrona BoIS
Årets bästa spelare:
- Amar Muhsin, IK Brage
- Amel Mujanic, Örgryte IS
- Mamadou Diagne, Västerås SK
Den här artikeln handlar om: