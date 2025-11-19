SOLNA. Allsvenskan stora pris är över för denna gång.

Då har utmärkelserna för superettan 2025 även delats ut.

Se alla vinnare här!

Foto: Bildbyrån

✔️ Följ galan LIVE här!

Superettan 2025 är över för denna gång. Upp till allsvenskan har Kalmar FF och Västerås SK gått efter en säsong i andraligan.

På kvalplats uppåt har Örgryte IS landat och kommer att ställas mot IFK Norrköping. Nedåt kommer Utsiktens BK och Örebro SK att kvala – mot Norrby IF och Hammarby TFF.

Under onsdagskvällen har galan för Allsvenskans stora pris 2025 ägt rum i lokalerna på Quality Hotel invid Strawberry arena. Då har även de sju priserna för de bästa spelarna och tränarna i serien delats ut.

Alla vinnare

Årets målvakt:

Anton Fagerström, Västerås SK

Morten Saetra, IK Oddevold

Samuel Brolin, Kalmar FF

Årets back:

Aboubacar Keita, Kalmar FF

Frederic Nsabiyumva, Västerås SK

Lars Saetra, Kalmar FF

Årets mittfältare:

Amel Mujanic, Örgryte IS

Isak Dahlqvist, Örgryte IS

Mamadou Diagne, Västerås SK

Årets forward:

Amar Muhsin, IK Brage

Mikkel Ladefoged, Västerås SK

Noah Christoffersson, Örgryte IS

Årets tränare:

Andreas Holmberg, Örgryte IS

Christoffer Andersson, Falkenbergs FF

Kalle Karlsson, Västerås SK

Årets unga spelar:

Karl Gunnarsson, Västerås SK

Ture Sandberg, GIF Sundsvall

Xavier Odhiambo, Landskrona BoIS

Årets bästa spelare: