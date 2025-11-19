Prenumerera

Här är superettans bästa spelare

SOLNA. Allsvenskan stora pris är över för denna gång.
Då har utmärkelserna för superettan 2025 även delats ut.
Se alla vinnare här!

✔️ Följ galan LIVE här!

Superettan 2025 är över för denna gång. Upp till allsvenskan har Kalmar FF och Västerås SK gått efter en säsong i andraligan.

På kvalplats uppåt har Örgryte IS landat och kommer att ställas mot IFK Norrköping. Nedåt kommer Utsiktens BK och Örebro SK att kvala – mot Norrby IF och Hammarby TFF.

Under onsdagskvällen har galan för Allsvenskans stora pris 2025 ägt rum i lokalerna på Quality Hotel invid Strawberry arena. Då har även de sju priserna för de bästa spelarna och tränarna i serien delats ut.

Alla vinnare

Årets målvakt:

  • Anton Fagerström, Västerås SK
  • Morten Saetra, IK Oddevold
  • Samuel Brolin, Kalmar FF

Årets back:

  • Aboubacar Keita, Kalmar FF
  • Frederic Nsabiyumva, Västerås SK
  • Lars Saetra, Kalmar FF

Årets mittfältare:

  • Amel Mujanic, Örgryte IS
  • Isak Dahlqvist, Örgryte IS
  • Mamadou Diagne, Västerås SK

Årets forward:

  • Amar Muhsin, IK Brage
  • Mikkel Ladefoged, Västerås SK
  • Noah Christoffersson, Örgryte IS

Årets tränare:

  • Andreas Holmberg, Örgryte IS
  • Christoffer Andersson, Falkenbergs FF
  • Kalle Karlsson, Västerås SK

Årets unga spelar:

  • Karl Gunnarsson, Västerås SK
  • Ture Sandberg, GIF Sundsvall
  • Xavier Odhiambo, Landskrona BoIS

Årets bästa spelare:

  • Amar Muhsin, IK Brage
  • Amel Mujanic, Örgryte IS
  • Mamadou Diagne, Västerås SK

