HTFF tror på Lahdo: ”Med honom kör vi över dem”

Hammarby TFF fick klara sig utan Adrian Lahdo i den första kvalmatchen.

I returen kan supertalangen vara med.

– Han kommer ha mer kräm i benen på söndag, säger sportchef Mikael Hjelmberg till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby TFF stod för en stark seger i den första kvalmatchen till superettan när ÖSK besegrades med 1–0.

En snackis inför ödeskvalet har varit Bajen-talangen Adrian Lahdos vara, eller inte vara i startelvan. I den första matchen fick HTFF klara sig utan 17-åringen.

– Vi tog ett sent beslut att låta honom vila i dag, vilket jag tror var klokt, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det var ett klokt beslut att han fick vila i dag så här i efterhand. Han kommer ha mer kräm i benen på söndag.

Lahdos lagkamrat Wilson Lindberg Uhrström tror att ha kan göra skillnad om han eventuellt spelar i returen.

– Lahdo är duktig, han är fin. I dag klarade vi oss utan honom. Men med honom på Behrn arena kommer vi absolut köra över dem, säger han till Fotbollskanalen.Kvalreturen mellan ÖSK och HTFF spelas på söndag klockan 15.00.



