Janne Mian: ”Ska kröka en vecka i fosterställning”

Han har fått sparken av IK Brage.

Nu funderar den 60-årige Janne Mian på att skaffa sig en agent.

– Det är Trump, Putin och sen har vi agenter, säger han till Borlänge Tidning.

Foto: Bildbyrån

Det var under lördagen som det stod klart att IK Brages tränarduo, Jan ”Janne” Mian och William Bergendahl entledigades av superettanklubben.

Detta efter fem raka förluster och en tiondeplats i tabellen med fem poäng ner till kvalplats.

– Vi befinner oss i en resultatbaserad bransch och i läget känner klubben att vi behöver ta oss an utmaningarna som ligger framför oss med ett nytt ledarskap, sade Brage-sportchefen Ola Lundin i samband med beslutet att sparka tränarna.

Det är i sin tur någonting som Janne Mian kritiserar.

– Det är ingen som räcker upp handen och säger ”Jag har rekryterat för dåligt, jag går”. Istället gör man det enklaste och sparkar tränaren. Det finns mycket statistik på att sparka tränare ger en kortsiktig effekt, men inte någon långsiktig. Det har ju med kvaliteten i truppen att göra, säger han till BT.

Härnäst väntar en period av av festiviteter för 60-årige Mian, innan han eventuellt skaffar sig en agent.

– Ska kröka en vecka i fosterställning. Sedan får vi väl se. Jag har packat ur min lägenhet här i Borlänge och är på väg till Stockholm.

– Det är Trump, Putin och sen har vi agenter. Det är kanske det man måste göra. Skaffa en agent, avslutar Mian.