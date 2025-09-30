Kalmar FF höll undan – besegrade Örebro SK
Kalmar FF såg ut att ta en komfortabel seger mot Örebro SK.
Men gästerna reducerade i slutet och det blev nervigt.
Närmare än ett reduceringsmål kom inte dock inte gästerna.
Kalmar FF såg ut att ta en komfortabel seger hemma mot Örebro SK denna tisdagskväll, framförallt efter att Malcolm Stolt satt dit 2–0 tidigt i den andra halvleken, detta efter att Tomas Kalinauskas gett hemmalaget ledningen i den första halvleken.
Men Örebro SK, som varit inne i gott slag den senaste tiden, gav inte upp och i den 80:e minuten reducerade bortalaget genom Kalle Holmberg.
Närmare än så kom dock inte gästerna i Småland denna afton.
KFF tog hem segern och tog med det tillbaka andraplatsen i superettan. Örebro SK ligger alltjämt kvar på nedflyttningsplats.
