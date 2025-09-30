Kalmar FF höll undan – besegrade Örebro SK

Kalmar FF såg ut att ta en komfortabel seger mot Örebro SK.

Men gästerna reducerade i slutet och det blev nervigt.

Närmare än ett reduceringsmål kom inte dock inte gästerna.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF såg ut att ta en komfortabel seger hemma mot Örebro SK denna tisdagskväll, framförallt efter att Malcolm Stolt satt dit 2–0 tidigt i den andra halvleken, detta efter att Tomas Kalinauskas gett hemmalaget ledningen i den första halvleken.

Men Örebro SK, som varit inne i gott slag den senaste tiden, gav inte upp och i den 80:e minuten reducerade bortalaget genom Kalle Holmberg.

Närmare än så kom dock inte gästerna i Småland denna afton.

KFF tog hem segern och tog med det tillbaka andraplatsen i superettan. Örebro SK ligger alltjämt kvar på nedflyttningsplats.