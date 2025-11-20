Kvalspecial – Utsiktens BK mot Norrby: ”Två VM-finaler”

Utsiktens BK eller Norrby kommer att spela i superettan nästa år.

Det förlorande laget får infinna sig med att spela i serien under.

FotbollDirekt har försökt reda ut hur lagen har hamnat på sina respektive kvalplatser.

Foto: Bildbyrån

Utsiktens BK har under de senaste åren varierat stort i sina tabellplaceringar i superettan.

År 2023 slutade man på en allsvensk kvalplats efter att ha stormat fram under våren. Väl där skulle man dock förlora med hela 7-0 mot BP på hemmaplan för att sedan spela 0-0 i returen.

Året efter slutade Göteborgslaget på en niondeplats och i år har man visat sig vara seriens fjärde sämsta lag. Där har man hamnat efter en säsong med högst blandade resultat och ett facit på sju segrar, nio oavgjorda matcher och 14 förluster.

De tre sista matcherna under den ordinarie säsongen slutade alla med seger och på de fem sista matcherna lyckades man endast ta tre poäng. Trots det menar huvudtränare Bosko Orovic att han inte känner någon stress inför kvalmatchern.

– Jag ser det inte som en ångest på något sätt faktiskt. Jag ser det som en rolig sak och det ska bli roligt att spela matcher. Jag ser det mer som två VM-finaler som ska bli oerhört roliga att spela, sade Bosko Orovic till FotbollDirekt för någon dag sedan.

På den andra planhalvan kommer Norrby IF att stå. De har, till skillnad från Utsikten, stått för en mycket fin säsong i Ettan Södra där man totalt sett kammade hem hela 63 poäng.

Länge såg det dock tufft ut att knipa en kvalplats då man, inför den sista omgången, befann sig två poäng bakom Jönköping Södra.

Således behövde Borås-klubben vinna sin match mot FC Trollhättan samtidigt som J-Södra förlorade borta mot Eskilsminne IF.

För Norrbys del skulle allting studsa rätt under den sista omgången av Sveriges tredje bästa serie. Detta då man själv kammade hem en 3-2-seger mot Trollhättan samtidigt som Eskilsminne vann med 4-2 mot J-Södra.

Nu står alltså mycket på spel inför det som komma skall. Den första kvalmatchen spelas imorgon, torsdag, på Borås arena och har avspark klockan 19.00. Returen spelas på Bravida arena under söndagen, med avspark 13.00.