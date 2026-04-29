Uppgifter: Manchester United kan värva Rafael Leão

Rafael Leão har spelat för AC Milan sedan 2019.

Nu överväger Manchester United att värva portugisen.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Det var under sommaren 2019 som Rafael Leão lämnade franska Lille för spel i den italienska storklubben AC Milan.

Sedan dess har den i dag 26-årige yttern spelat 288 matcher i vilka han har gjort 80 mål och 65 assist.

Till sommaren kommer dock portugisen att lämna Milano-klubben, om man får tro La Gazzetta dello Sport. De skriver att Leão kommer att tacka för sig och att Manchester United är intresserade av att värva honom.

Däremot är han inte klubbens förstaval, vilket Morgan Rogers är. Skulle United inte ha råd att värva Aston Villa-spelaren överväger de i stället att blicka mot Serie A-klubben och den portugisiske stjärnan.

Enligt uppgifterna kan Milan släppa Leão för omkring 543 miljoner kronor, eller 50 miljoner euro.