Foto: Bildbyrån

Officiellt: Rikard Nilsson blir manager i Oddevold

Tor Sundberg
Webbredaktör
Rikard Nilsson är inte längre ”bara” huvudtränare för IK Oddevold.
Nu är han också manager för klubben.
– Det känns inspirerande att ta ett helhetsansvar runt truppen, säger Nilsson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Rikard Nilsson, 42, har basat över IK Oddevold sedan vintern 2019 – och har varit med och tagit upp klubben från division två till superettan.

I år slutade Uddevalla-klubben på en fjärdeplats i serien med åtta poäng upp till en allsvensk kvalplats. I början av oktober månad meddelade idrottsklubben att sportchefen Mats Winblad lämnade för att verka i Kalmar FF.

Nu står det klart att man inte kommer att ta in någon ny förmåga – utan istället befordra Rikard Nilsson till manager och låta honom ta över de uppgifter som en sportchef har.

– Det här är en väldigt spännande utmaning och det känns inspirerande att ta ett helhetsansvar runt truppen och fortsätta resan framåt, säger Nilsson i ett uttalande och berättar om att han har jobbat nära Winblad.

– Vi har gjort två bra år där vi etablerat oss i elitfotbollen. Nu är det dags för klubben att nästa steg och bygga hållbarhet på lång sikt genom till exempel spelarförsäljningar.

IK Oddevolds klubbchef, Daniel Wilhelmsson:

– Vi känner Rikard väldigt väl då han har varit i föreningen länge och med sitt driv, sitt ledarskap och sin personlighet kommer han lösa arbetet som manager alldeles utmärkt, säger han i ett uttalande.

