ÖSK-hjältens långa väg tillbaka: “Glad att jag står på benen”

Han har nyss säkrat ett sensationellt nytt kontrakt i superettan.

För bara ett halvår sedan var det inte helt säkert att John Stenberg skulle kunna spela fotboll igen.

– Det har varit en lång resa. Jag är bara jävligt glad över att jag står på benen, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställdes Örebro SK mot Hammarby TFF i den sista, och helt avgörande, kvalmatchen i superettan.

HTFF hade en uddamålsledning från mötet i Stockholm att spela på vilket skulle bli viktigt för Hammarbys farmarlag på Behrn arena när Kalle Holmberg gjorde 1-0 efter en timmes spel.

Efter en mållös andra halvlek väntade förlängning där Adrian Lahdo endast behövde 20 sekunder innan han kvitterade matchen, och tog ledningen i dubbelmötet.

Det fick dock inte de svartvita att vika ner sig. Istället kvitterade de matchen med fem minuter kvar och vann på straffsparkar. Således var det mycket som hände under gårdagens kvalmatch på Berhn arena.

– Ja, hur fan är läget? Det är tunga steg på många sätt men också jävligt lätta steg, säger mittbacken John Stenberg till FotbollDirekt dagen efter firandet.

Jag tror jag förstår varför det ligger till på det viset.

– Ja, det var bra tryck igår alltså. Det blev sent, förklarar han.

Med mindre än ett dygn efter avgörandet är tankarna från gårdagen fortsatt suddiga för mittbacken som vände tillbaka till Sverige under sommaren.

– Nej, det är knappt. Det händer så jävla mycket inombords när det blir som det blir igår. Efter matchen är det också kaos på planen och kaos på stan efteråt. Det är svårt att hinna med att fatta att vi klarade det faktiskt.

Men du har förstått att det betyder ganska mycket?

– Ja, såklart. Någonstans har vi satt oss i det här läget sedan jag kom i somras och det har varit kört länge. Vi har spelat med kniven mot strupen hela hösten och det är kanske därför som vi lyckas plocka fram karaktären i oss, dels göra det vi gör i Trelleborg men även att lösa det hemma som vi gjorde igår. Det är brutalt stort alltså.

När FotbollDirekt pratade med sportchef Enes Ahmetovic tidigare under måndagen menade han att ÖSK har blivit så pass härdade av allting som har hänt under säsongen – och att det är en anledning till varför de lyckades gräva fram de sena målen.

Sportchef Enes Ahmetovic. Foto: Bildbyrån.

John Stenberg instämmer:

– Ja, verkligen. Det var lite samma i Trelleborg där vi inte var bra men att vi kände att vi hade någonting. Vi ger inte upp och har en tro på att vi kommer att kunna vaska fram någonting. Den tron och det gnugget som vi har lagt ner under hösten, även fast det har varit jävligt tufft många gånger, har gjort att vi som grupp har trott på det hela vägen. Jag håller helt med Enes där.

På tal om att vaska fram chanser gjorde Ahmed Yasin det igår. Då passade du på att vara på rätt ställe. Hur högt rankar du det målet?

– Högt, såklart. Det är nog det bästa man har åstadkommit. Jag hade ett liknande scenario i USA när jag var där och nickade in en kvittering i 90+ i finalen. Men att göra det hemma i Sverige framför nästan 11 000 örebroare igår, med tanke på vad det betyder för människor här, smäller fan högst. Det går inte att säga någonting annat.

Straffen verkade inte vara några konstigheter det heller?

– Nej. Jag fick frågan av Haginge (Patrik) dagen innan om jag kunde ta en straff och det var inga problem för mig. När matchen sedan går till förlängning och vi hade 90 minuter i Stockholm för två dagar sedan är det klart att benen inte var jättekaxiga när man går fram. Någonstans kände jag att det får bära eller brista – men krysset är alltid ledigt. Det var bara att bomba på och se vad som hände, och den satt där den skulle.

Foto: Bildbyrån

Som Stenberg nämnde tidigare blev ÖSK-spelarnas firande sent under natten till måndag. Detta då det fanns en hel del personer att samtala med under kvällen.

– Först och främst var det massa sponsorer och så där uppe i restaurangen på arenan, men jag hann aldrig dit då jag fastnade med Axén på innerplanen. Jag missade det första firandet men det var bokat för oss på en krog inne i stan. Där samlades hela laget och sedan kom det en massa supportrar. Det blev ett bra drag.

Drabbades av svampinfektion i lungorna: ”En sjukdom som är dödlig”

Det var under sommaren, i en tid där Örebro SK inte hade vunnit en enda match i superettan, som John Stenberg presenterades som ett nyförvärv till klubben. Att Stenberg, som gjorde två mål under söndagens kvalmatch, ens kan stå på planen nu var ett faktum som inte var helt säkert under vintern.

– Det är först en konferens-final i USA och sedan är det en mästerskapsfinal. Mellan de finalerna fick jag valley fever, som är en svampinfektion i form av en bakterie man andas in som sätter sig på lungorna. Det är en sjukdom som är dödlig egentligen och det var jävligt tufft men man visade pannben även då och körde den sista finalen och fick göra det målet. Men man fick göra det på droger och pannben liksom. Det var kanske inte jättesmart i efterhand.

– Efter det fick man kriga för att ta sig tillbaka och det har varit en lång resa. Jag är bara jävligt glad över att jag står på benen.

Hur kommer det sig att det blev Örebro i somras?

– Jag hade väl en dröm att få lira allsvenskan när jag kom hem och det gick inte vägen i vintras. Sedan satt man där utan någonting, men jag visste någonstans att det kan hända grejer under sommaren. Då ringde Enes och sade att jag skulle bli hjälte i Örebro. Då kollade jag på tabellen och såg att det var tufft, men samtidigt kände jag att man kunde bli odödlig om man löste det där. Klubben satsade och tog in ett gäng och vi har sakta men säkert har vi lyckats lösa det, även om det har sett tufft ut.

När John Stenberg vände hem till Sverige skrev han ett avtal som sträcker sig fram till slutet av säsongen 2026. När FotbollDirekt frågar om planen är att han ska köra vidare för de svartvita är svaret tydligt.

– Planen är att vara kvar. Jag har kontrakt och det är väl ingen som köper en 33-åring i dagens fotboll. Jag tuffar på och det är bara att gasa vidare.

Det kanske är någon som vill köpa en 33-åring som kan spela både mittback och anfallare?

– Ja, vi får väl se, säger Stenberg och skrattar.

– Det känns bra här och med tanke på hur det blev, med den uppslutning och intresse som finns, tror jag många fattar att den här klubben inte ska vara i botten och riskera spel i division ett. Nu får vi njuta några dagar och sedan hoppas jag att det var sista gången vi spelade för vår överlevnad på det sättet, avslutar Stenberg.