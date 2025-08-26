Örebro SK har inte vunnit en match i superettan.

Efter gårdagens kryss mot Umeå FC häcklades tränaren Patrik Haginge – av egna supportrar.

– Sådana ord borde inte en människa ta i sin mun, jag är inte Hitler liksom, säger Haginge till NA.

Foto: Bildbyrån.

Efter gårdagens match mellan Örebro SK och Umeå FC, som slutade lika, har ÖSK inte vunnit en enda match i superettan – på 20 omgångar.

När slutvisslan ljöd på Behrn arena var det många supportrar som var missnöjda över resultatet mot nästjumbon, och tränare Patrik Haginge fick utstå kritik från hemmasupportrarna.

– Merparten av publiken är inga problem alls. Det är klart man får höra att man är dålig och sådär, det är med rätta för det är jag ju, så som det är nu, säger han till NA.

”Jag är en ryggradslös hora som borde dö”

Däremot var det en person som gick över Haginges gräns.

– När någon sa att ”jag är en ryggradslös hora som borde dö” gick jag fram och sa, tänk på vad du säger. Jag kan ta att jag är sämst och att jag borde säga upp mig och vad det nu är. Men sådana ord borde inte en människa ta i sin mun, jag är inte Hitler liksom, säger han och berättar hur det var att höra de orden:

– Jag fattar att han tappar det men jag ville rätta till honom där och då. Jag hör dig, men tänk på vad du säger grabben, du vill egentligen inte säga de här sakerna. Utan det kommer med någon öl och sådär. Inga hard feelings men det blev ändå någon form av civilkurage, avslutar Haginge.

Örebro SK är sist i superettan med åtta inspelade poäng.







