Nottingham vidare efter knapp seger mot FC Porto
Nottingham Forest tog sig vidare till semifinal i Europa League efter en tät kvartsfinal mot FC Porto bestående av ett rött kort.
Dubbemlötet slutade 2-1.
Mötet mellan Nottingham Forest och FC Porto blev jämnt över två matcher. Efter 1–1 i det första mötet avgjordes allt i returen.
Där drog Porto på sig ett tidigt rött kort när Jan Bednarek visades ut. Premier League-klubben utnyttjade läget och vann med 1–0, vilket räckte för avancemang med totalt 2–1.
I semifinalen väntar konkurrenterna från Premier League, nämligen Aston Villa.
