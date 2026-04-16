Nottingham vidare efter knapp seger mot FC Porto

Nottingham Forest tog sig vidare till semifinal i Europa League efter en tät kvartsfinal mot FC Porto bestående av ett rött kort.

Dubbemlötet slutade 2-1.

Mötet mellan Nottingham Forest och FC Porto blev jämnt över två matcher. Efter 1–1 i det första mötet avgjordes allt i returen.

Där drog Porto på sig ett tidigt rött kort när Jan Bednarek visades ut. Premier League-klubben utnyttjade läget och vann med 1–0, vilket räckte för avancemang med totalt 2–1.

I semifinalen väntar konkurrenterna från Premier League, nämligen Aston Villa.