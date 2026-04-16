Supporterilska efter sena beslutet från danska förbundet: ”Regelvidrigt”

Ett sent besked om spelplatsen inför Sveriges viktiga VM-kval mot Danmark den 5 juni har väckt stark kritik och satt käppar i hjulet för supportrarna.

– Jag känner med supportrarna, de är vår tolfte spelare och de ger oss energi, säger Monica Jusu Bah till Sportexpressen.

Sveriges bortamatch mot Danmark den 5 juni kan bli direkt avgörande för VM-platsen 2027.



Inför matchen har det dock väckts irritation från de svenska supportrarna. Besked om var matchen ska spelas har nämligen dröjt från det danska förbundet, trots att det ska vara bestämt senast 60 dagar i förväg enligt Uefas regelverk.

Supporterföreningen Soft Hooligans har reagerat kraftigt och skrev i ett öppet brev: ”DBU:s agerande … är regelvidrigt och anmärkningsvärt”.

Sveriges förbundskapt Tony Gustavsson förstår frustrationen.



– Ur deras perspektiv så förstår jag det till hundra procent. Man vill ju planera resor och boenden, och de brukar vara duktiga på det där och förbereda evenemang och skapa en jätteenergi. Så jag har full förståelse för det, säger han till Sportexpressen.



Monica Jusu Bah förstår också supportrarna.

– Helt ärligt så tycker jag att det är tråkigt, Det är klart att Danmark kan göra det bättre där. Jag känner med supportrarna, de är vår tolfte spelare och de ger oss energi, säger hon.

Idag, torsdag, meddelades det tillslut att matchen kommer spelas i Odense.

– Det har varit extremt svårt att få till ett avtal. Vi hyr in oss på arenor som är hemmaplan för herrklubbar i Danmark och när säsongen tar slut så är det extraordinärt många arenor som ska renoveras, och gräset tas bort, säger DBU:s direktör Erik Brögger Rasmussen till Ekstrabladet.