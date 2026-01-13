Peking med starkt akademiresultat: ”Akademin är fortsatt viktig”

AKADEMIRANKING. IFK Norrköpings herrlag hade ett jobbigt 2025.

För klubbens akademi innebar fjolåret ett SM-guld och en ökning på akademicertifieringen.

Fokuset på akademin kommer att ligga kvar i klubben, trots herrlagets nedflyttning ifjol.

– Att ett herrlag åker ner en serie, oavsett förening, kan betyda ganska mycket för en akademiverksamhet, men där har våran ledning varit tydlig med att akademin är fortsatt viktig, säger Daniel Lindahl till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Akademicertifieringen för 2025 offentliggjordes av Svensk elitfotboll i slutet av förra veckan.

IFK Norrköping som hade en jobbig säsong på seniornivån har dock en del att glädjas åt när det gäller akademin. P17 tog SM-guld föregående säsong och i akademicertifering stod man för en liten ökning.

– Roligt med en ökning såklart. Upplägget är ju så att det blir svårare och svårare att behålla sin poäng, så roligt med ökning. Sen är det extra roligt att ökningen kan härledas till område 10, som är elitaktiva spelare, vilket är output-området av de som är. De andra nio är mer input, vad vi stoppar in i verksamheten. Så roligt att vi ökar och extra roligt att en stor till till att vi ökar ligger till grund i område 10, säger Daniel Lindahl, utvecklingsansvarig pojk i IFK Norrköping, till FotbollDirekt.