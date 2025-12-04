Styffes lycka efter uppflyttningen: ”Har aldrig gett upp”

Två operationer för fotskador, men drömmen om allsvenskan har aldrig slocknat.

Efter helgens kval väntar nu äntligen spel i allsvenskan för Örgryte-stjärnan Christoffer Styffe.

– Jag har alltid haft som mål att ta mig upp till allsvenskan och jag har aldrig gett upp, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS är tillbaka i allsvenskan för första gången på 16 år, vägen tillbaka har dock varit långt ifrån spikrak. Så har inte heller vägen varit för en av nyckelspelarna Christoffer Styffe. Under hans sista säsong med Dalkurd FF åkte han på en fotskada som höll honom borta i stort sett hela säsongen och efter det negativa kvalet mot Nordic United häromåret så tvingades försvararen till en ny fotoperation. Drömmen om allsvenskan har han dock aldrig gett upp och nu har han tillsammans med Örgryte nått vårt lands högsta serie.

– Jag har alltid haft som mål att ta mig upp till allsvenskan och jag har aldrig gett upp, det har bara varit att kriga. Skador händer alla, eller i alla fall många, man ska ha extrem tur ifall man inte åker på några skador under sin karriär, sen har jag haft oturen att ha många på rad ganska tidigt, men jag har kunnat hantera dem. Sen när ”Adde” kom in kände jag att det här är en fantastiskt chans för mig, det är en otroligt bra tränare och hans spelsätt passar mig väldigt bra, så det var bara att omfamna den chansen med allt man har och det tycker jag att vi har gjort, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi startade ganska dåligt den våren. Jag började inte spela förrän på sommaren och sedan hade vi en fantastisk höst och det här året har vi egentligen ridit på den vågen hela tiden. Vi satte upp ett mål i år att vi skulle vara bättre än förra året, så vi visste att vi ville ha kval eller uppflyttning i år, det var det vi jagade, även om det kanske inte sades ute.

Att det skulle bli allsvenskt spel för Öis 2026 kändes nästan självklart när majoriteten av superettan spelats, men en svag avslutning tvingade Göteborgsklubben till kval och Styffe sticker inte under stolen att säsongsavslutningen var svag.

– Såklart, det går ju inte att säga något annat än att vi hade en dålig avslutning på säsongen. Vi försökte satsa allt mot Västerås, torskade den och det var väl inga konstigheter att de skulle vinna den matchen. Sen var det upp på hästen igen mot Kalmar, det gick inte och då var det ju nästan klart. Naturligt så tror jag att fokuset hamnade på kvalet och vi alla visste att det skulle krävas en uttömning då. Så även om man säger att fokus är på nästa match eller nästa träning, vilket vi försökte leva efter, vi försökte hålla en god ton, så visste vi att det här kvalet skulle betyda allt. Det visade sig också i kvalet, för när det väl var dags så var det ingen som var mer taggade än vad vi var.

Att Göteborgsklubben var mest taggad var påtagligt i det första mötet och efter 3–0-segern i Göteborg räknade nog de flesta utifrån med att kvalsegern var säkrade för Öis. Själva tog man dock inte ut något i förskott.

– Framförallt så vet man hur de mår och vilket övertag vi hade mentalt, men att matchen var klar tänkte vi absolut inte. Säg att de hade gjort mål i början, då hade det varit svajigt och de hade fått extra energi. Till och med efter sista avbrottet där de får börja med en hörna så kände man även då att gör de mål nu så kommer de få ett tryck. Så det var väl inte förrän klockan började ticka upp mot slutminuterna som man kände att det var klart.

– Det har funnits tillfällen de här åren där vi har tappat. Varberg hemma i fjol, vi ledde med 3–0 i paus och tappade till 3–3. Om man kan tappa det på en halvlek så kan man tappa 3–0 mot Norrköping på en hel match, så vi visste att vi inte hade något att fira i förskott.

Du nämnde avbrotten, det är ju oundvikligt att komma in på dem. Det var ju en minst sagt märklig fotbollsmatch, hur var det för alla spelare med alla dessa avbrott?

– Vi gick ju in med inställningen att vi ska göra klart jobbet, sen att det blev avbrott hela tiden förlängde ju matchen vilket också blev en påfrestning. Du kommer in i omklädningsrummet, ingen ska röra sin telefon och alla ska ha fokus på matchen. – Sen blir det 45 minuter där, 30 minuter igen, tiden fördröjs och så blir man kall. Vem som helst kan ta upp sin telefon i omklädningsrummet och se ett grattis-sms från sin mamma eller från sin vän och så tänker man att det är klart och sedan helt plötsligt släpper man in ett mål när matchen startar igen och då ska du upp på det igen, det är det som är det svåra. Du måste hela tiden ha den nivån att du är inne i matchen.

Ett av alla avbrott i returmötet i kvalen kom efter att pyroteknik kastats in på plan. Foto: Bildbyrån

Även om säsongsavslutningen var svag så har Örgryte IS stått för en mycket stark säsong och Styffe har varit en starkt bidragande faktor till detta. Mittbacken har stuckit ut med sina offensiva kvaliteter som mittback och han delger bilden av att det är hans främsta styrkor.

– Det har alltid varit min kvalité, det var så jag tog mig upp i seniorfotbollen också. Det här klassiska, som kanske blivit skällsord, men först och främst är det de offensiva där jag ser mina kvaliteter, säger han och fortsätter:

– Men han (Andreas Holmberg, reds. anm.) har verkligen givit mig tyglarna att känna att jag ska visa upp det jag är bra på. Om jag kan lösa knutar i pressen och vara offensiv så är det där jag känner att jag kan bidra som mest. Jag känner även att jag har ännu mer att ge, jag har opererat foten två gånger, så man känner att man tappat lite i den känslan, men med ju fler matcher man får desto snabbare kommer man tillbaka till där man var innan. När jag kom upp i Dalkurd så var jag en mittback som aldrig skulle slå iväg en rensning, det skulle vara passning på foten varje gång. Sedan har man mognat och insett att man måste vara cynisk och så. Men absolut att det offensiva spelet är mina största styrkor.

Det allsvenska kvalet avslutades som bekant förra helgen och nu väntar några veckors ledighet för Öis och Styffe innan allt drar igång inför nästa säsong. Redan nu är dock känslorna starka inför vad som komma skall.

– Det ska bli otroligt stort, jättekul att få spela alla derbyn i Göteborg, det är stora matcher som man kommer att få spela, vecka in och vecka ut. Vi känner att vi har fått en rejäl uppslutning kring Öis just nu, det bubblar på Öis-gården och runt omkring. Bara det stödet vi hade borta i Norrköping var fantastiskt och jag har sett att det redan är på väg att sälja fler årskort än vad man gjorde på hela det här året. Det är starka vindar kring Öis och jag tror att vi kommer att ha ett riktigt bra år nästa år.

Avslutningsvis, vad förväntar ni er ska komma nästa säsong, vad går ni in med för inställning i allsvenskan?

– Först och främst att vi måste vara jävligt ödmjuka och vi kommer behöva jobba jävligt hårt. Varje match kommer vara en otrolig fight, det vet vi.

– Vi är många som inte har spelat i allsvenskan så vi måste ta lärdom av de som har, Tobias Sana, Mikael Dyrestam, Nicklas Bärkroth, alla som kan smitta av sig med sin erfarenhet och hjälpa oss så mycket som möjligt. Sen tycker jag att det kan vara en fördel, den hungern och glädjen man kommer upp med. Varje match vi kommer spela kommer vara helt unik, jag vet bara själv vilken energi man får av de matcher vi spelat i kvalet, du blir inte trött. Supportrarna bara pumpar in ny energi hela tiden, att spela sådana matcher där det inte spelar någon roll om man spelar 90 minuter eller 180 minuter, då tror jag vi kommer vara väldigt starka. Sen kommer vi inte ta något för givet och vi kommer jobba hårt för att göra ett bra år i allsvenskan, avslutar 24-åringen.