Trots förlusten – Öis ger inte upp: ”Allt kan hända”

Örgryte åkte på ett nederlag hemma mot VSK.

Trots förlusten vill Örgryte tänka positivt i slutspurten av superettan.

– Det är bara att köra, säger tränaren Andreas Holmberg till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen spelades det en seriefinal i superettan mellan Örgryte och Västerås SK. Viktiga poäng stod på spel. Inte minst för hemmalaget Öis som hade möjlighet att ta rejäla kliv mot en direktplats till allsvenskan.

Matchen slutade 2–0 till VSK som därmed går upp i tillfällig serieledning. Trots noll poäng väljer Öis-tränaren Andreas Holmberg att tänka framåt.

– Det är bara att köra. Det här läget hade vi tagit alla dagar i veckan innan säsongen. Det är bara att gasa och köra. Jag tror att det kommer släppa lite utan press och jag tror att vi kommer vinna de sista två matcherna, säger Holmberg till Fotbollskanalen.

Det är fortfarande möjligt för Örgryte att ta en direktplats till allsvenskan.

– Allt kan hända. Du kan vinna i nästa omgång och sen är det en poäng mellan oss och Västerås, om de förlorar mot Falkenberg borta. Sen ska de hem och ha en jobbig match. Allt kan hända. Ingen av oss kommer tro att någonting är över och vi kommer fan inte ge oss förrän det är över om de platserna. Sen har vi en bra möjlighet till annat avancemang också.

Härnäst väntar ytterligare en viktig match för Öis nä de ställs mot Kalmar FF den 1 november.