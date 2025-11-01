Umeå-kaptenens sågning: ”Horribla jävla pissdomare”

Umeå FC har åkt ur superettan.

Då valde lagkapten Stefan Lindmark att rikta ilska mot lördagens domare.

– Man aldrig får någon förbannad jävla hjälp, säger han i HBO Max sändning.

Foto: Bildbyrån

Man var illa tvungna att vinna mot Sandvikens IF i den näst sista omgången av superettan. Annars var degraderingen ett faktum för Umeå FC. Lägg där till att man behövde hjälp av Östersund, som tog emot Trelleborg på hemmaplan.

Visserligen skulle man få hjälp av ÖFK som hemmaslog TFF med 2-0 – men det spelade ingen roll då Umeå föll med 2-1 mot Sandviken.

Det innebär således att nykomlingarnas resa i superettan endast blev en säsong lång, då man är klara för spel i Ettan nästa år.

Efter matchen var hemmalagets kapten, Stefan Lindmark, långt ifrån nöjd med domarnas prestation.

– Det är sen gammalt, att man aldrig får någon förbannad jävla hjälp av de här horribla jävla pissdomarna. Varenda jävla omgång är det samma jävla visa. Jag är sjukt trött på det, säger han i HBO Max sändning och riktar ilska mot domarnas bedömning av några situationer.

– Men det är inte därför vi åker ur. Vi är ett av de sämsta lagen i år och förtjänar att åka ur, förklarar han.



