Utsikten slår tillbaka: ”Har inte gått i konkurs”

Utsikten har begärts i konkurs, lät det i går.

I dag slår superettan-klubben tillbaka.

”Utsiktens BK vill tydligt klargöra att föreningen inte har gått i konkurs”, skriver klubben.

Foto: Bildbyrån

Det var under måndagen som superettan-klubben Utsiktens BK begärdes i konkurs av en anställd. Göteborgsklubben har länge haft ekonomiska problem, och enligt GP ska Utsikten vara skyldig den anställde 79 281 kronor för utebliven lön, semesterutbetalningar och telefonutlägg under perioden mellan maj och augusti 2025.

”Föreningen kan inte rätteligen betala sina skulder och denna oförmåga är inte endast tillfällig. Föreningen är därmed på obestånd och ska försättas i konkurs”, stod att läsa i konkursansökan till Göteborgs tingsrätt.

Nu slår klubben tillbaka och dementerar.

”Utsiktens BK vill tydligt klargöra att föreningen inte har gått i konkurs. Det stämmer att klubben befinner sig i en utmanande ekonomisk situation, och vi arbetar aktivt med att stärka vår ekonomi långsiktigt. Men vi vill betona att någon konkurs inte är aktuell, och verksamheten fortsätter som vanligt”, skriver klubben i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

”Det har även förekommit uppgifter om en rättslig process – vi kan bekräfta att vi är i en tvist med en tidigare anställd som valt att driva ärendet vidare till tingsrätten. Då detta är ett pågående rättsärende kommer vi inte att kommentera detaljer i nuläget”, fortsätter Utsikten och avslutar med en uppmaning:

”Vi uppmanar alla att vara källkritiska och inte sprida felaktig information.”

Utsiktens BK ligger på 13:e plats i superettan med fyra omgångar kvar att spela.