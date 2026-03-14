Åsland med målkalas: ”Jag har aldrig gjort ett hattrick i mitt liv”

STOCKHOLM. Djurgården vann gruppfinalen med 4–2.

Då stod lagkaptenen för sitt livs första hattrick.

– Jag tror aldrig jag har gjort ett hattrick i mitt liv. Nu vet jag hur forwards har det, säger lagkaptenen efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Djurgården tog emot IFK Norrköping i en gruppfinal i Svenska cupen. Då kunde Djurgården dominera matchen och vann 4–2. Segern innebär att Djurgården är vidare till en efterlängtad semifinal i cupen.

– Jag tycker att det är väldigt kul. Att man lever lite och bröstar det och går all in och ger det ett ordentligt försök. Det tycker jag att vi gör idag. Vi har en ganska bra första halvlek som kunde bjudit på mer än bara två mål, säger Åsland efter matchen.

”Nu vet jag hur forwards har det”

Lagkaptenen och mittfältaren Sessy Åsland stod för hattrick i matchen, något som hon själv tror är sitt livs första.

– Jag tror aldrig jag har gjort ett hattrick i mitt liv. Nu vet jag hur forwards har det. Så det var väldigt kul, men som sagt så bryr jag mig inte så mycket om vem som gör målen. För mig är det viktiga att vi gör mål och att vi går vidare. Men kul att få ett hattrick. Det är en rolig grej.

Hur känner du som lagkapten att ni tar er vidare till semifinal?

– Jag tycker att vi ska ha en stolthet och en attityd om att bjuda in på nästa match också. Nu handlar det om att fira och ha kul och dansa omklädningsrum och så. Så är det fyllt fokus på vem vi möter nu till nästa helg. Det är ju inte vilket lag som helst ni spelar ut.