Beskedet: Cupfinalen blir på Strawberry – damerna lottas

Herrarnas cupfinal i svenska cupen blir på neutral plan.

Det meddelar SvFF under tisdagen.

I går kom beskedet att lottningen inför cupfinalerna skulle skjutas upp på grund av en protest där klubbarna beskrev sin önskan om att spela på neutral plan.

Cupfinalen mellan Hammarby och Mjällby kommer att spelas på neutral plan, vilket innebär Strawberry Arena. Det meddelar Svenska Fotbollförbundet under tisdagsmorgonen.

Speldagen blir fortsatt den 14 maj.

Däremot kommer en lottning äga rum imorgon, onsdag, kl 13.00. Detta för att lotta vilket av Hammarby och Mjällby som kommer blir ”hemmalag” i cupfinalen. Även damfinalen mellan Hammarby och Häcken kommer lottas som tidigare planerat. Damernas final kommer inte spelas på neutral plats utan det blir Nordic Wellnes arena eller 3Arena.

Damerna spelar den 16 maj.