Charles Sagoe Jr hjälte för Kalmar i Smålandsderbyt

Kalmar FF gästade Värnamo under söndagen.

Då kunde nyförvärven Charles Sagoe Jr och Marius Söderbäck briljera.

Foto: Bildbyrån

Värnamo välkomnade Kalmar FF för att spela ett Smålandsderby i svenska cupen under söndagen. .

Första halvlek slutade mållöst men i andra halvlek tog matchen ny fart. Då kunde nyförvärven näta för klubben.

Charles Sagoe Jr, engelsmannen som Kalmar lånat in från Arsenal, som nätade. Yttern slog till från kanten av straffområdet. Sagoe Jr blev därmed målskytt i sin tävlingsdebut.

Bara en kort stund efter kunde gästerna utöka genom ännu ett nyförvärv när Marius Söderbäck satte 2-0 till gästerna.

I slutskedet av matchen kunde Fred Bozicevic reducera till 1–2.

Startelvor:

Värnamo: Keto – Jansson, Andersson, Bergqvist, Björnström – Kujundzic, Robertsson, Thern – Johansson, Antonsson, Merilouto

Kalmar: Brolin – Jansson, Råvik, Saetra, Overby – Halberg, Gustafsson – Chourak, Söderbäck, Sagoe Jr – Rosenqvist