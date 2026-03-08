Dahlin tillbaka efter 16 månader: ”Ringrostigt”

Johan Dahlin, 39, har varit korsbandsskadad och borta sedan oktober 2024.

Målvakten fick hoppa in när Malmö FF slog HBK i svenska cupen.

– Såklart är matchformen inte där, säger Dahlin till Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF ställdes mot Halmstads BK i den avgörande gruppspelsmatchen av svenska cupen. Då tog MFF en 2-1-seger och säkrade en kvartsfinalplats.

I halvtid gjorde Skånelaget ett målvaktsbyte. Robin Olsen hade känningar i baksida lår och tvingades bryta. Då fick Johan Dahlin kliva in på planen. Något han inte har gjort sedan 2024. 39-åringen har opererats för en korsbandsskada men fick nu göra sin första match på 16 månader.

– Det är klart att det är ringrostigt, men man får försöka kliva ut som att inget har hänt. Såklart är matchformen inte där, den får man ju av att spela matcher, säger MFF-profilen till Aftonbladet.

Samtidigt är Johan Dahlin orolig för målvaktskollegan.

– Hoppas bara att det inte är något allvarligt med Robin. Jag försöker bara göra det så enkelt som möjligt och spela enklare än vad man brukar göra. Det handlar om att inte försöka överarbeta situationer så det kändes helt okej tycker jag.

Malmö FF har inte hemmaplansfördel i kvartsfinalen. Då hade det krävts ytterligare ett mål.