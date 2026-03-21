Damerna får ingen Europaplats – ”bara” 150 000 kr

Hammarby, Häcken, Djurgården och Kristanstad har spelat semifinal i svenska cupen. De två förstnämnda är redan klara för Europa-spel efter deras prestationer i damallsvenskan. De två sistnämnda hade kunnat ta sig till Europa tack vare en seger i cupen – om det hade varit samma förutsättningar som på herrsidan.

Då både Hammarby och Häcken vann sina semifinaler innebär det att Djurgården, som slutade utanför fyra i liga i fjol, hade säkrat en plats i Europa om det var samma förutsättningar som herrarnas cup.

Men så är det inte.

På damsidan finns ingen Europaplats över huvudtaget i potten, något som Djurgårdens lagkapten Sessy Åsland tycker är tråkigt.

– Det hade varit en extra morot. Så det är någonting jag hoppas att man inför för att skapa mer tryck, sa Sessy Åsland till FotbollDirekt i samband med årets upptaktsträff.

Det laget som vinner svenska cupen på damsidan vinner ”bara” 150 000 kronor och det laget som kommer på en andra plats får 50 000 kronor. Pengar som knappt täcker en bortaresa i damallsvenskan.

Damernas final spelas den 16 maj.