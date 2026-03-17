Sessy Åsland vill ändra cupen: ”Hade skapat mer tryck”

UPPTAKTSTRÄFF. Vinnaren av svenska cupen på damsidan får fira en cuptitel.

Men till skillnad från herrarna ger den ingen plats i ett Europaspel.

– Det hade varit en extra morot, säger Djurgårdens Sessy Åsland till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Djurgården spelar cupsemifinal mot BK Häcken på fredag. Vinner man den matchen kommer man göra upp om cuptiteln mot antingen Hammarby eller Kristianstad.

Blåränderna har däremot ingen chans till Europaspel via cupen, vilket skiljer sig från hur svenska cupen är uppbyggd på herrsidan. Om damernas cup hade fungerat på samma sätt hade Djurgården dessutom kunnat ta sig till Europa tack vare sin fjärdeplats från i fjol.

– Det hade varit en extra morot. Så det är någonting jag hoppas att man inför för att skapa mer tryck, säger Sessy Åsland till FotbollDirekt i samband med årets upptaktsträff.

Norskan hade även velat se att själva formatet får sig en uppdatering. På damsidan består cupen av fyra grupper där vinnarna möts i två semifinaler.

– Jag hade gillat om man la till en kvartsfinal för att göra det lite mer spännande, säger hon och fortsätter

– Jag vet att man har gjort om lottningen till år. Tidigare lottades det utifrån region och då blev det nästan samma grupper varje gång, vilket är tråkigt. Så att ha kvartsfinaler hade varit ett naturligt steg, menar hon.

Vill ändra formatet i cupen

Åsland ser hellre att två lag går vidare från varje grupp.

– Då blir det fler attraktiva cupmatcher. Om man skulle förlora en match så har man fortfarande chansen att ta sig vidare som tvåa. Förlorar man en match nu så har man redan svårt att komma ikapp, menar hon.

Med det sagt är Åsland positiv till att spela cupen under vintern och den tidiga våren, istället för att ha en lång försäsong.

– Att ha försäsong är otroligt tråkigt. Det värsta som fotbollsspelare är att spela massa matcher utan mål och mening. Nu spelar vi bara träningsmatcher i januari egentligen, vilket är positivt.

Det kan bli Hammarby i finalen också.

– Det hade varit helt otroligt. Sälja ut Stadion med 10 tusen Djurgården mot Hammarby, det hade varit tipp topp, avslutar hon.

Djurgården tar emot BK Häcken i cupsemifinalen fredagen den 20 mars. Matchen startar 18:00 från Kristinebergs IP.