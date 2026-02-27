Djurgårdens bakslag – väntas missa ångestmatchen

STOCKHOLM. Djurgården bedrev stängd träning på 3Arena två dagar innan ångestmötet borta mot Skövde.

Då saknades lagkaptenen Adam Ståhl.

– Han missar troligtvis matchen, säger Jani Honkavaara till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Magnus Eriksson var lagkapten 2024, men lämnade inför säsongen därpå.

Då röstades Jacob Une fram ny kapten.

Till den här säsongen har Djurgårdens tränare Jani Honkavaara valt att kapa bindeln på mittbacken – och i stället gett den till Adam Ståhl.

Det blev en chockartat förlust i Svenska cup-premiären mot Falkenberg på hemmaplan senast, inte den starten Ståhl ville ha som ny kapten.

Men nu verkar den starten bli ännu värre. För med bara två dagar kvar till ångestmötet borta mot Skövde, en match Djurgården måste vinna för chans på kvartsfinal, saknades Ståhl på träningsplanen.

– Han missar troligtvis matchen på söndag. Mer kan jag inte säga, konstaterar Honkavaara på 3Arena.

Med Daniel Stensson fortsatt inte fullt återställd kommer Jacob Une bära bindeln om han spelar, annars Mikael Andersson.

– Ståhl, Stensson, Une och Anderson, det är turordningen, förklarar Honkavaara för FD.

Skövde förlorade sin cuppremiär med 3-0 mot BP.