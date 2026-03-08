Förvirringen – ropade ut fel målskytt i Djurgården

STOCKHOLM. Norsk succé på 3Arena den här söndagseftermiddagen för Djurgården.

Men i samband med 2-0-målet ropade speakern ut Bo Hegland som målskytt, vilket visade sig vara felaktigt.

Foto: Bildbyrån

Redan efter två minuter tog Djurgården ledningen med 1-0 i måstematchen mot BP. Seger krävs nämligen för Blåränderna för att ta sig vidare till Svenska cupens kvartsfinal medan det räcker med kryss för BP.

Men Dif satte i högsta växeln direkt och Bo Hegland hittade fram till Kristian Lien som nickade in ettan precis i matchupptakten. Norskt samarbete där och det skulle komma mer.

För efter 29 minuter var det återigen Lien som hittade nätet efter pass (nåja) från Hegland. Pigge Nino Zugelj spelade in bollen snett inåt bakåt till Hegland som avslutade och skottet gick direkt i mål – trodde vi.

För när speakern ropade ut målskytten för 2-0-målet var det Heglands namn som han ropade ut.

På reprisbilderna visade sig det vara felaktigt.

Hade inte Lien fått en liten tå på bollen hade Heglands skott gått utanför. Nu styrde anfallaren in bollen och därmed var det han och Hegland som inte gjorde Djurgårdens 2-0-mål.

Hegland därmed med dubbla assist och Lien med dubbla mål i dag.

Matchen pågår.