Gais hoppas på Blåvitt i kvarten: ”Hade suttit fint”

Gais har tagit sig till kvartsfinal i svenska cupen.

Då hoppas flera spelare att man lottas mot IFK Göteborg.

– Hade ju inte varit fel med ett derby, säger Joackim Fagerjord till GP.

Foto: Bildbyrån

Gais fortsätter att imponera under gruppspelet av Svenska cupen och krossade IFK Norrköping med 5-1 under söndagen.

Det innebär i sin tur att ”Makrillarna” nu har tagit sig till slutspel i turneringen – för första gången på sju år.

– Det här är kanske vår bästa insats i år, tycker jag. Vi visste att vi skulle behöva göra det, för Norrköping är bra. En helhet, vi ställer om bra, bra försvarsspel. Vi får till helheten på ett bättre sätt än innan, säger Joackim Fagerjord till GP.

När det kommer till kvartsfinalen hoppas Fagerjord att man lottas mot ett annat lag från samma stad – IFK Göteborg.

– Jag hoppas på Blåvitt, det hade ju inte varit fel med derby. Det hade suttit fint.

För att det ska bli aktuellt måste dock ”Blåvitt” ta sig vidare från sin grupp, som avgörs under morgondagen.

– De är inte ens vidare än? Så bra koll jag har. Går de vidare och löser det, då hoppas jag på dem, avslutar Fagerjord.






