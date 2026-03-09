Gais mardröm – Lundgren ser ut att missa kvartsfinalen

Gais är klara för kvartsfinal i Svenska cupen.

Där ser man ut att få klara sig utan Gustav Lundgren.

– Den är minst sagt utmanande, säger Felix Karlsson, fysioterapeut i Gais till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Gais körde över IFK Norrköping och säkrade sin kvartsfinalplats i Svenska cupen i helgen.

I den matchen saknades stjärnan Gustav Lundgren och som läget är just nu ser han inte heller ut att komma till spel i kommande kvartsfinal.

– Som det ser ut just nu är han förmodligen inte det sett till en helhetsbild, säger Gais fysioterapeut, Felix Karlsson, till Fotbollskanalen.

Vilka Gais ställs mot i kvartsfinal lottas senare denna måndag.