Hammarby krossade Rosengård i cupen

Hammarby fick en smakstart på gruppspelet i svenska cupen.

Under måndagen besegrades Rosengård med 4–0.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen inledde Hammarby sitt gruppspel i svenska cupen. Rosengård stod för motståndet på Malmö IP.

Stockholmsklubben tog en 2–0-ledning i den första halvleken efter mål av Vilde Hasund och Elin Åhgren Sørum.

– Vi startar bra, vi gör mål. De tar över lite mot slutet, summerade Hasund den första halvleken i Expressens sändning.

I den andra akten fortsatte Bajen på samma spår. Det dröjde till den 79:e minuten innan nästa mål kom. Emilie Joramo klev fram och satte 3–0. På tilläggstid satte Mari Nyhagen dödsstöten och skutsiffrorna skrevs till 4–0.

Förutom en tung cupinledning för Rosengård visade även supportrarna kritik genom att visa en banderoll där de protesterar mot bolagiseringen. Brittiska Crux Football blev i vinter delägare i damlaget.