Hånet: ”Vi har Europa, det har inte Djurgården”

Markus Karlsson spelade fram till målet som släckte Djurgårdens Europadröm.

Det är ingen liten sak för ultrabajaren.

– Det är väldigt roligt att vi har Europa att se fram emot medan Djurgården inte har det, säger mittfältaren med ett leende till FotbollDirekt.

I den 91:a minuten vann Nahir Besara en duell och Markus Karlsson tackade genom att i sin tur spela fram Paulos Abraham till segermålet mot Djurgården.

Vanligtvis är det snarare Karlsson som vinner dueller och Besara spelar fram. När FD frågar Karlsson om förvåningen kring de ombytta rollerna skrattar mittfältaren.

– Nej, jag vet om att Nahir har det i sig också. Sedan gör han det jättebra när han hoppar över bollen till Paulos, säger Karlsson som är lyrisk kring avgörandet framför egna hemmaklacken.

– Det känns jättebra. Speciellt att avgöra i slutet och få fira med fansen. Det är en jätteskön känsla.

”Ännu skönare att slå ut Djurgården”

Karlsson är bajare sedan barnsben. Att nu vara i semifinal i cupen med Hammarby är stort, men han medger att segern mot Djurgården glädjer på fler fronter.

– Ännu skönare att slå ut Djurgården. Som våra supportrar sjöng efteråt så blir det inget Europa för Djurgården. Det var väldigt skönt att höra.

Hammarby är redan klart för Europaspel till sommaren efter fjolårets allsvenska andraplats. Djurgårdens chans till Europa var att vinna cupen. Så blir det alltså inte nu efter gårdagens uttåg i kvartsfinalen.

