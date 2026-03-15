Sänkte Djurgården i 91:a – Bajen vidare till semi

Djurgårdens derbyspöke lever vidare.

I 91:a minuten sköt Paulos Abraham 1-0 och skickade därmed Bajen vidare till semifinal i Svenska cupen.

Matchen gick mot förlängning.

Då klev Paulos Abraham fram i handlingarna.

Den av tränare Kalle Karlsson så hyllade Abraham frispelades av Markus Karlsson och fri med Jacob Rinne gjorde anfallaren inget misstag.

Vilt jubel nere vid Bajens kortsida där Abraham prickade in målet och trots att Peter Langhoff var mycket nära att prickskjuta 1-1 i 95:e minuten höll Hammarby emot.

Bajen vidare till semifinal nästa helg där vinnaren i mötet mellan Sirius och Blåvitt väntar. För Djurgården innebär uttåget att Europadrömmen i år förblir just en dröm.

Djurgården har inte vunnit mot Hammarby sedan sommaren 2022.