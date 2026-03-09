Hjärnsläppet i Solna – Silas Andersen utvisad

BK Häcken behöver en poäng för vidare avancemang borta mot AIK i cupen.

Då gjorde Silas Andersen det osmarta att dra på sig två varningar inom loppet av 13 minuter i första halvlek.

Foto: Bildbyrån

Efter AIK:s kalldusch i premiären hemma mot Västerås är laget nu piskade att vinna hemma mot BK Häcken som gått rent hittills i Svenska cupens gruppspel.

I den 38:e minuten fick Gnaget en extra stor chans att trots allt ta hem viktorian inför en livlig publik i Solna, detta då Silas Andersen drog på sig sin andra varning i matchen. Den första tog han 13 minuter tidigare.

Såväl vid första som andra varningen retade dansken gallfeber på AIK-spelarna vilket kostade gula kort på både Dino Besirovic och Kristoffer Nordfeldt.

Direkt efter utvisningen på mittfältaren Silas Andersen valde tränaren Jens Gustafsson vid ställningen 0-0 att agera genom att byta ut anfallaren David Lindgren för att göra plats åt den centrala fältaren tillika ivorianen Abdoulaye Doumbia.

Matchen pågår – följ den via FD:s liverapportering här!