LIVE: AIK – BK Häcken
Följ Fotbolldirekt på
Google news
AIK tar emot BK Häcken i en helt avgörande gruppfinal.
Avspark 19:00 på Strawberry Arena.
Följ matchen med FD:s reporter Casper Nordqvist här!
AIK och BK Häcken möts i gruppfinal i Svenska cupen. För hemmalagets del krävs det seger med minst två mål, samtidigt som saker och ting kan komma att förändras beroende på resultatet i Västerås match mot Oddevold.
BK Häcken har satt sig i en komfortabel sists inför sista omgången med full pott hittills och därför krävs bara ett kryss eller en seger, men kan även gå vidare vid förlust beroende på målskillnad.
Den här artikeln handlar om: