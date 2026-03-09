LIVE: AIK – BK Häcken

AIK tar emot BK Häcken i en helt avgörande gruppfinal.

Avspark 19:00 på Strawberry Arena.

Följ matchen med FD:s reporter Casper Nordqvist här!

AIK och BK Häcken möts i gruppfinal i Svenska cupen. För hemmalagets del krävs det seger med minst två mål, samtidigt som saker och ting kan komma att förändras beroende på resultatet i Västerås match mot Oddevold.

BK Häcken har satt sig i en komfortabel sists inför sista omgången med full pott hittills och därför krävs bara ett kryss eller en seger, men kan även gå vidare vid förlust beroende på målskillnad.