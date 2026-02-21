Bergström och Stroud bakom Mjällbys premiärseger

Mjällby AIF vann SM-guld i stor stil förra året.

Nu har man vunnit sin första tävlingsmatch 2026.

Detta då man besegrade Kalmar FF med 2-0 i svenska cupen.

Foto: Bildbyrån

Efter en försäsong bestående av träningsläger och träningsmatcher var det äntligen dags för tävlingspremiär under lördagen.

Detta då Mjällby AIF och Kalmar FF ställdes mot varandra i gruppspelet av Svenska Cupen.

Där skulle bortalaget, som tog steget upp till allsvenskan, i fjol imponera från start då man stod för en fin anfallsfotboll.

Med 17 minuter på klockan skulle dock Mjällby ställa om när Elliot Stroud frispelades från halva plan. Yttern, som hade en makalöst bra säsong 2025, visade inga prov på nerver utan rullade säkert in 1-0 bakom Kindberg i bortaburen. Det blev även slutresultatet i den första halvleken, där bortalaget stod för den bästa insatsen.

I den andra vaknade Mjällby till och tog tag i matchbilden. Med 73 minuter på klockan skulle man utöka sin ledning, genom Jacob Bergström. Detta efter att en tilltrasslad situation i boxen lett till en rensning på Granath som i sin tur frispelat anfallaren som rullade in bollen. Kort dessförinnan hade nyförvärvet Max Nielsen tvingats till byte efter fyra minuter på planen.

Med omkring tio minuter kvar att spela tvingades Kalmar-keepern Jakob Kindberg till byte med en känning. I hans ställe kom Samuel Brolin in.

Matchen slutade med en 2-0-seger för Mjällby som således inleder tävlingssäsongen 2026 på bästa sätt – med tre poäng.