JUST NU: Mjällby tar ledningen – Stroud slår till

Elliot Stroud har gjort sitt första tävlingsmål för säsongen 2026.

Detta då han tog ledningen för sitt Mjällby hemma mot Kalmar FF.

Matchen pågår.

Foto: BIldbyrån

Efter en försäsong bestående av träningsläger och träningsmatcher var det äntligen dags för tävlingspremiär under lördagen.

Detta då Mjällby AIF och Kalmar FF ställdes mot varandra i gruppspelet av Svenska Cupen.

Där skulle bortalaget, som tog steget upp till allsvenskan, i fjol imponera från start då man stod för en fin anfallsfotboll.

Med 17 minuter på klockan skulle dock Mjällby ställa om när Elliot Stroud frispelades från halva plan. Yttern, som hade en makalöst bra säsong 2025, visade inga prov på nerver utan rullade säkert in 1-0 bakom Kindberg i bortaburen.

***

Startelvor:

Mjällby AIF: Wallinder; Miettinen, Norén, Tidstrand, Stavitski, Bang-Kittelsen, J. Gustavsson, Malachowski, V. Gustafson, Stroud, Bergström.

Kalmar FF: Øverby; Jansson, Hallberg, Chourak, Söderbäck, Råvik, Gustafsson, Imeri, Rosenqvist, Kindberg, Saetra.



