JUST NU: Blåvitt tar årets första seger – krossade TFF

Man fick endast med sig 0-0 mot Östersunds FK.

I dag tog IFK Göteborg sin första seger i tävlingssammanhang.

Detta då man krossade Trelleborgs FF med 4-0 på bortaplan.

Förra veckan tog IFK Göteborg mot Östersunds FK på Nordic Wellness arena i vad som var klubbarnas första tävlingsmatch för året.

Där stod bortalaget från superettan för en gedigen insats och fick med sig en poäng efter en mållös tillställning.

I dag, lördag, hade ”Blåvitt” rest ner til Trelleborg för att möta det kommande Ettan-laget TFF.

När matchen hade startat dröjde det endast sex minuter innan bortalaget tilldelades en straffspark. Den tog Saidou Alioum hand om om placerade in 1-0.

Innan den första akten var över hade Noah Tolf sett till att hans IFK ledde matchen med 2-0 genom en hörnspark som gick raka vägen i mål, via TFF-målvakten Arvidsson.

I den andra akten fortsatte ”Blåvitt” att ösa på framåt och med sju spelade minuter hade Sebastian Clemmensen nickat in 3-0. Med 13 ordinarie minuter kvar att spela hade inbytte Tobias Heintz placerat in 4-0 och sett till att IFK Göteborg tog sin första tävlingsseger 2026.

I den sista matchen i gruppspelet av cupen möter IFK Göteborg Degerfors IF.