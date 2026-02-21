Mållöst i Göteborg – mellan Blåvitt och Östersund

I dag premiärspelade IFK Göteborg och Östersunds FK i svenska cupen.

Då skulle inget av lagen vinna matchen – eller göra mål.

Således slutade tillställningen 0-0.

Foto: Bildbyrån

Efter en försäsong bestående av träningsläger och träningsmatcher hade det äntligen blivit dags för tävlingspremiär i Göteborg.

Detta då IFK Göteborg och Östersunds FK ställdes mot varandra i gruppspelet av Svenska Cupen. Matchen spelades med konstgräs som underlag på Nordic Wellness Arena då gräsmattan på Ullevi inte är i spelbart skick.

Värt att notera från startuppställningarna var att nyförvärvet Viktor Andersson fick chansen mellan stolparna i hemmalaget. Detta tillsammans med Filip Ottosson som inledde på mittfältet.

På planen skulle dock inte Blåvitt imponera. Istället stod man för en trevande insats mot ett superettanlag som visade att man hade genomfört försäsongsträningen på ett bra sätt.

Närmast ett mål i den första akten var dock Göteborg, genom Imam Jagne som fick ett jätteläge. Däremot misslyckades han att placera Alioums inspel på mål. I den andra halvleken kom bortalaget till ett friläge som Andersson lyckades avvärja på ett snyggt sätt.

Strax före domarens slutvissla hade David Kruse en nick tätt utanför mål och när signalen senare gick visade resultattavlan 0-0.

***

Startelvor:

IFK Göteborg: Andersson; Tolf, Erlingmark, Yeboah, Eriksson – Jagne, Kruse, Ottosson – Alioum, Fenger, Clemmensen.

Östersunds FK: Uppenberg; Widgren, Suljic, Anyanwu – Adjoumani, Bozickovic, Begic, Miljanovic – Stensrud, Marklund, Navassardian.