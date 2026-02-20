Brage en munsbit för Hammarby – till sist

STOCKHOLM. Hammarby vann planenligt Svenska cup-premiären hemma mot Brage med 2-0, men det krävdes en högre växel för det.

Först efter paus kom nämligen målen som gav de grönvita tre poäng.

Foto: Bildbyrån

Under fredagskvällen kickade tävlingssäsongen i gång med Svenska cupens gruppspel och Hammarby-Brage på ett välfylld 3Arena.

16 401 åskådare hade tagit sig för att se mötet, likaså förbundskapten Graham Potter.

Men engelsmannen kan knappast ha varit imponerad av första 45 minuterna som var ett sömnpiller.

Men efter paus steppade Bajen upp, och det rejält. 1-0 kom tämligen omgående från Elohim Kaboré och efter ivorianens ledningsmål fick Hammarby blodad tand.

Speedkulan Obilor Okeke sprang sig loss och revs ner i straffområdet med 20 minuter kvar och den efterföljande straffen placerades bombsäkert av Nahir Besara i nät.

Där och då var det god natt för superettalaget Brage och Hammarby kunde enkelt spela av resterande delen av matchen.

Två matcher av gruppspelet kvarstår för dessa två lag där Hammarby ställs mot Örebro på bortaplan kommande helg medan Brage gästar Öster.