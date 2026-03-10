Klart: Då spelas alla kvartsfinaler i svenska cupen

I går lottades kvartsfinalerna i svenska cupen.

I dag har datum och avsparkstider slagits fast.

Se dem nedan!

Foto: Bildbyrån

Under måndagskvällen blev AIK det sista laget att ta sig till kvartsfinal i Svenska cupen – efter att man besegrat BK Häcken med 4-0.

Sedan tidigare hade Mjällby AIF, IK Sirius, Hammarby, Djurgården, Malmö FF, Gais och IFK Göteborg vunnit sina grupper och därmed avancerat till slutspel.

Efter matchen på Strawberry arena i går lottades också vilka lag som möts i kvartsfinalerna. Nu har samtliga matcher fått ett speldatum och avsparkstider.

På lördag ställs Gais mot AIK och Mjällby mot Malmö medan derbyt mellan Hammarby och Djurgården samt Sirius mot Göteborg spelas under söndagen.

Kvartsfinalernas datum och avsparkstider:

Gais – AIK – lördag 14 mars, avspark 13.00.

Mjällby – Malmö FF – lördag 14 mars, avspark 15.15

Hammarby – Djurgården – söndag 15 mars, avspark 15.00

IK Sirius – IFK Göteborg – söndag 15 mars, avspark 17.15.



