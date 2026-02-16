Kristianstad tappade poäng mot Umeå – MFF sist i gruppen

Umeå IK mötte Kristianstads DFF under måndagskvällen.

Matchen slutade 0–0 och ger Piteå en fördel.

Foto: Bildbyrån

Grupp tre i svenska cupen består av Malmö FF, Kristianstads DFF, Piteå IF och Umeå IK. Under gårdagen vann Piteå mot Malmö vilket gör att Piteå toppar tabellen och ligger på bra till för att ta sig vidare till semifinal.

Under måndagskvällen möttes elitettanlaget Umeå och damallsvenska KDFF. Den matchen slutade 0–0 vilket innebär en poäng var. Just nu ligger Malmö FF sist i tabellen och behöver kämpa hårt för att nå en plats i semifinalen.