Kryptiska svaret om Dif-duon: ”Inte sett det ännu”

STOCKHOLM. Daniel Stensson och Leon Hien tränade vid sidan av de andra när Djurgården höll i gång på 3Arena under fredagen.

När duon är tillbaka på allvar vet inte Jani Honkavaara.

– När jag ser de båda i träning är de nära, men jag inte sett det ännu, konstaterar finländaren för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Djurgården fick klara sig utan Daniel Stensson och Leon Hien i Svenska cup-premiären mot Falkenberg för en vecka sedan. Det slutade med en överraskande 0-2-förlust.

När laget nu åker till Skövde med kniven mot strupen i andra gruppspelsomgången är duon fortsatt inte spelklar.

Det meddelar Jani Honkavaara för FotbollDirekt efter att såväl Stensson som Hien sprungit vid sidan av planen när de andra spelade matchspel på fredagens träning.

– Jag kan inte säga när de är tillbaka. Någon annan kan säga det, säger finländaren och syftar på medicinska teamet innan han fortsätter:

– Jag hoppas att de ska vara tillbaka. När jag ser de båda i träning är de nära, men jag inte sett det ännu.

Marqués kan petas – Une spelade ihop med Tenho på träningen

När Djurgården tränade på 3Arena under fredagen spelade Miro Tenho och Jacob Une tillsammans under matchspelet. Betyder det att Mikael Marqués petas och att Une då kliver in från start mot Skövde jämfört med senast mot Falkenberg?

– Vi har tre tillägängliga mittbackar och vi väljer två av dem, säger Honkavaara.

Marqués gjorde tävlingsdebut i Djurgården mot Falkenberg efter att i fjol fått hela säsongen spolierad av den skada han ådrog sig redan i Västerås 2024.

– Men det är inte första gången kring något med Marqués längre, han har spelat ett tag med oss nu och gjort det bra i träningsmatcherna, förklarar Honkavaara.

Men det är något annat med tävlingsmatch inför drygt 12 000 åskådare kontra inför några hundra personer i Vinnarhallen på Bosön?

– Så klart, men han är en stor kille. Han har spelat sådana här matcher i allsvenskan tidigare. Det är inte första gången han spelar sådana här matcher.