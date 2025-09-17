I vintras värvades Mikael Marqués till Djurgården.

Sedan dess har dock mittbacken gått skadad – och ännu inte gjort debut.

– Jag har aldrig varit med om en sådan här längre skada, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Inför säsongen 2024 värvade Västerås SK in Mikael Marqués från Minnesota United. Där gjorde han en fin säsong i allsvenskan innan olyckan var framme under sommaren då 24-åringen ådrog sig en tuff fotskada.

Det hindrade dock inte Djurgårdens IF från att värva honom inför säsongen 2025.

Sedan dess har dock mittbacken fortsatt gått skadad och ännu inte gjort debut för Blåränderna, vilket han medger har varit svårt.

– Ja… Det har varit väldigt, väldigt tufft mentalt. Jag har aldrig varit med om en sådan här längre skada, så det var helt nytt, säger Marqués till Expressen och fortsätter:

– Egentligen var det bara att försöka hålla huvudet uppe, träna så mycket som möjligt och ha disciplin. Sedan vara med familjen… De som kan stärka upp mig.

Nu ser dock verkligheten bättre ut för mittbacken som tränar mer och mer tillsammans med resten av sitt lag.

– Efterlängtat. Väldigt efterlängtat! Så det är väl bara att fortsätta träna på, och bygga upp en slags fotbollsmiljö igen. Det kommer nog att bli bra, avslutar han.

