Lundgrens sorg efter pappans död: ”Vissa dagar är det tufft”

Gustav Lundgren, 30, har sorg.

Gais-ytterns pappa har nyligen gått bort.

– Man har väl inte riktigt förstått verkligheten i det, säger han till Expressen.

Gais slog Landskrona Bois i svenska cupens gruppspel. Då stod Gustav Lundgren för ett av målen.

Under matchen visade Gais-supportrarna upp en banderoll med texten: ”Gais med Gurra genom tuffa tider”.

Foto: Bildbyrån

Gustav Lundgren trodde själv att det handlade om när han öppnade upp om den tuffa tiden inan flytten till Gais i en intervju med magasinet Offside. Lundgren berättar vidare att han har sorg efter att hans pappa nyligen gick bort.

– Jag vet inte hur öppen jag ska vara med det, men min pappa gick bort för två och en halv vecka sedan. Men jag tror inte att det har kommit ut på det sättet, säger han till Expressen och fortsätter:

– Även om man vet att det nån gång kommer hända, så är det en dag som man aldrig är beredd på. Sedan har laget hjälpt mig mycket. De har tagit hand om mig, och det har hjälpt mig att bara få komma till träningsanläggningen, träna och spela matcher.

Yttern lyfter även laget som visat stort stöd efter det tragiska beskedet.

– Jag har fått ett jättebra stöd. Men det är klart att vissa dagar är det tufft, och man har väl inte riktigt förstått verkligheten i det heller.