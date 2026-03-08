Norska duon bakom Djurgårdens cupavancemang

STOCKHOLM. Det var vinna eller försvinna för Djurgården hemma mot BP i dag.

Men norska duon Bo Hegland och Kristian Lien gjorde processen kort med gästerna och Dif avgjorde redan i första halvleken.

Foto: Bildbyrån

Den chockerande premiärförlusten mot Falkenberg på 3Arena gjorde att Djurgården i resterande två gruppspelsmatcher var piskat att vinna.

Skövde på bortaplan blev en munsbit förra helgen där Dif vann med 8-0 och nu var även BP ett lätt byte för Djurgården som redan efter två minuter tog ledningen på nick från Kristian Lien. Framspelningen svarade Bo Hegland för med ett delikat inlägg.

Efte halvtimmen spelad var det dags igen. Den här gången var det Hegland själv som slog till – trodde vi. Speakern ropade ut Hegland som målskytt men på reprisbilderna syntes det att var Lien som rakade in Heglands avslut från nära håll. Utan Liens touch hade Heglands skott gått utanför.

BP var därefter ett slaget lag efter Djurgårdens norska duos framfart i första halvlek och Djurgården vann också matchen med 2-0 vilket gör att det är Djurgården och inte BP som är vidare till Svenska cupens kvartsfinal.