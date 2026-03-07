Piotr Johanssons kamp: ”Aktierna hade inte stärkts då”

STOCKHOLM. Landslagsaktuell och glödhet innan korsbandsskadan.

Nu har Piotr Johansson fått finna sig i rollen som andrafiol bakom Adam Ståhl – spelaren som värvades in som Johanssons ersättare efter skadan.

Med Ståhl troligen fortsatt out mot Brommapojkarna får Johansson på nytt chansen att visa framfötterna.

– Hade jag inte gjort en bra match senast hade jag inte stärkt mina aktier, men det kändes bra och jag hoppas bara nu att jag göra en lika bra insats som senast och att vi vinner matchen, säger högerbacken inför cupavgörandet på 3Arena.

Foto: Bildbyrån

Efter torsdagens träning konstaterade Adam Ståhl som missade förra helgens cupmöte att han eventuellt även bommar vinna eller försvinna-matchen hemma mot BP.

För det är ju det som är förutsättningarna. Efter Djurgårdens chockartade premiärförlust hemma mot Falkenberg har laget spelat med kniven mot strupen sedan dess.

Några bekymmer att besegra Skövde på bortaplan senast hade de onekligen inte då Dif vann med hela 8-0. För BP som vunnit sina två inledande matcher räcker det med kryss mot Djurgården för att ta sig vidare till kvartsfinal. Hemmalaget Dif behöver däremot vinna.