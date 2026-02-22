Simon Gefvert: ”Vill inte spela bra utan resultat”

FOKUSMATCHEN. På söndag ställs Västerås mot AIK i en cuppremiär, precis som man gjorde 2023.

Det mötet blev starskottet för VSK:s framgångar de senaste åren.

– Det var en match där vi fick mersmak för vad vi skulle kunna uträtta, säger VSK:s Simon Gefvert till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I cuppremiären för tre år sedan ställdes Västerås SK, som precis överlevt superettan, mot ett AIK som ställde upp med John Guidetti, Rui Modesto och Omar Faraj.

Under taket på Tele2 arena visade dock VSK sig från sin bästa sida och fick med sig ett 1-1-resultat. Fyra spelare som startade den matchen för Västerås är kvar i klubben idag. Simon Gefvert är en av dem.

– Jag har bra minnen av den matchen. Simon Johansson gjorde ett väldigt fint mål. Där och då hade vi många som inte hade spelat så många matcher på de stora arenorna inför mycket folk. Det var en lärdom som många i laget fick, säger han till FotbollDirekt.

Samma säsong vann Västerås superettan med 63 poäng och tog sig upp till allsvenskan för första gången på 27 år. Man kan säga att lärdomarna från cuppremiären mot AIK gav resultat.

– Det var en match där många i vårat lag fick mersmak för vad vi skulle kunna uträtta. Det var det första beviset på att vi hade någonting på gång, menar Gefvert.

Foto: Bildbyrån

Säsongen i allsvenskan blev dock ingen succé, åtminstone resultatmässigt. Spelet imponerade, men VSK slutade sist med åtta poäng upp till kvalstrecket. Degraderingen var ett faktum.

Västerås studsade tillbaka med en gång och 2026 är de grönvita återigen ett allsvenskt lag. Men erfarenheterna från 2024 har inte glömts bort.

– Det fanns ju ingen som tyckte det var kul att spela ”bra” utan att få resultat. Så det är klart att vi vill göra det bättre. Sen har ju många spelare från den säsongen försvunnit. Det är lätt att jämföra bara för att det är två år emellan, men det är ganska mycket som har hänt där emellan, menar Gefvert.

Foto: Bildbyrån

2024 var Simon Gefvert en av VSK.s mest framstående spelare, iallafall under den korta tid han kunde vara på planen. I samband med bortamatchen mot Sirius i maj drog yttern av korsbandet och det skulle dröja till juni året därpå innan Gefvert återvände.

På 15 starter i förra årets superetta gjorde 28-åringen ett mål och fyra assist. Inför 2026 har Gefvert förlängt sitt avtal med VSK, ett val han inte ångrar i första taget.

– Jag värderar mycket det som finns i VSK. Jag och många andra har fått vara med och bygga upp ett intresse. Det är många supportar som strömmar till arenan och det händer mycket kring klubben. Att få ha en roll i det är egentligen den största bidragande faktorn till att jag skrev på.

Foto: Bildbyrån

Förutom AIK väntar Oddevold och BK Häcken i cupspelet. Den 5 april ställs VSK mot Kalmar FF i den allsvenska premiären. Den färska säsongen i Sveriges högsta serie har satt högre förväntningar på klubben inför årets säsong.

– När vi var uppe senast kom det lite från ingenting egentligen. Två år tidigare hade vi med nöd och näppe hållit oss kvar i superettan och året efter det så gick vi upp, återger Simon Gefvert.

Han fortsätter:

– Förra året fanns det en annan förväntan på att vi skulle ta oss upp till allsvenskan. Och nu när vi har gått upp så finns det såklart en förväntan på att man har tagit lärdomar från 2024. Vi är mer rustade och mer erfarna, men det kommer också med lite större förväntningar.

När Västerås återigen ställs mot AIK i en cuppremiär är mycket är sig likt. AIK befinner sig i en ombyggnation med ny tränare och sportslig ledning, och Simon Gefvert ser ut att starta på högerkanten för VSK.

28-åringen ser fram emot matchen, i synnerhet med tanke på att den spelas under tak.

– Det ska bli skönt att slippa spela i 15 minusgrader, säger han.