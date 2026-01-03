Klart: Ryktats till AIK – stannar i Västerås SK

Simon Gefvert har ryktats bort från Västerås SK.

Nu står det dock klart att han stannar hos de allsvenska nykomlingarna.

– Jag är väldigt stolt och glad över att förlänga mitt avtal med VSK, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

I mitten av november började det ryktas flitigt kring Simon Gefvert.

Expressen hade först uppgifter om att AIK erbjudit honom ett kontrakt och enligt uppgifter till FD senare så var parterna muntligen överens.

Yttern har också under hösten gjorts aktuell för IFK Göteborg och Örgryte IS, men nu står det klart att det inte blir någon flytt alls för honom, utan Gefvert har istället valt att förlänga med Västerås SK.

– Jag är väldigt stolt och glad över att förlänga mitt avtal med VSK. Den här klubben betyder väldigt mycket för mig och att få ha varit med på den här resan som klubben gör är fantastiskt. Både jag och klubben har revansch att utkräva från 2024, och därför är mitt mål solklart. VSK ska etablera sig i allsvenskan där man hör hemma, säger han via klubbens hemsida.

Han har skrivit på ett ettårskontrakt med VSK.