Smolket i glädjebägaren: ”Jag är orolig, han är orolig”

STOCKHOLM. Nino Žugelj har sprattlat till liv med två pigga insatser i följd.

Men trots cupavancemanget finns nu ett frågetecken kring slovenen efter att han utgick skadad i 2-0-segern mot BP.

– Klart jag är orolig och jag tror han är orolig också, säger tränaren Jani Honkavaara till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Djurgården är klart för kvartsfinal i Svenska cupen.

Laget fixade tre poäng hemma mot BP under söndagen vilket krävdes för vidare avancemang.

Kristian Liens dubbla mål i första halvlek räckte och det var Lien ihop med landsmannen Bo Hegland och högerytter Nino Žugelj som lyste mest under den första 45.

För Žugelj kom hattricket mot Skövde senast minst sagt välbehövligt efter tunga fjolåret och syndabocksstämpeln mot Falkenberg i årets cuppremiär med sina dubbla missar.

Nu mot BP visade prestigeförvärvet mot Bodö/Glimt i fjol där han värvades in för dyra pengar som Gustav Wikheims ersättare att självförtroendet boostats rejält och det var också högeryttern som låg bakom 2-0-målet. Då hade han snuvats den givna assist han borde noterats för efter passen fram till Oskar Fallenius som bommade ett jätteläge.

Men väl i andra halvlek var uppvisningen över för pigge Žugelj som tvingades bryta på grund av skada.

En smolk i glädjebägaren efter cupavancemanget, med andra ord.

– Jag vet inte hur hans status är. Jag har inte pratat med honom, säger tränaren Jani Honkavaara till FotbollDirekt efteråt.

Är du orolig?

– Klart jag är orolig, jag gillar inte att det här händer. Han är i bra form och förhoppningsvis är skadan mindre än vad det såg ut. Spelare blir alltid ledsna när sådant här händer.

I april förra året skadade sig Žugelj otäckt i Conference League-mötet med Rapid Wien, en skada som han för FD beskrev som ”den värsta i karriären”.

Därefter kom han aldrig riktigt tillbaka under fjolåret och med tanke på den historiken är det inte konstigt om 25-åringen nu är orolig kring en ny skada.

– Jag har inte sett honom nu efteråt, men jag tror att han är orolig, avslutar Honkavaara.