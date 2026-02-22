Svarar på framtiden i Djurgården: ”Därför jag kom hit”

STOCKHOLM. Nino Žugelj blev syndabock för Djurgården med sina frilägesmissar i cupfiaskot mot Falkenberg.

Slovenens tunga tid i klubben fortsätter därmed, men fjolårets prestigeförvärv ser sig själv vara kvar när allsvenskan kickar i gång om en dryg månad.

– Om jag får minuter vill jag vara här, Djurgården är en stor klubb och det är ära att vara här. säger 25-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han kom för dyra pengar förra vintern från Bodö/Glimt, men skadade sig allvarligt i Conference League-kvartsfinalen mot Rapid Wien och kom därefter aldrig riktigt tillbaka under fjolåret.

I stället hamnade Nino Žugelj ofta utanför truppen när han väl var återställd från sin skada, detta på grund av den överfyllda utlänningskvoten – långt ifrån optimalt för en spelare som väntades få en viktig roll som Gustav Wikheims ersättare.

Nu hoppas slovenen på ett mer lyckat 2026, men det blev ingen rolig premiär i Svenska cupen för vare sig Djurgården eller Žugelj.

Ytteranfallaren byttes in i andra halvlek vid underläge 0-1 och fick två gyllene lägen att kvittera då han kom fri både vid ett och två tillfällen.

Först räddade hallänningarnas duktiga målvakt Gustav Lillienberg och därefter såg han snopet bollen gå utanför målvaktens högre stolpe.

– Jag var säker på att det andra skottet skulle gå in. På träning… jag tror det där är det lättaste läget för mig. Jag fick en bra förstatouch och blev förvånad när det inte blev mål. Jag hade två stora lägen och jag ville göra mål, nu blev det inte så i dag… Jag försökte komma in och bidra men det var inte tillräckligt. Vi alla är besvikna, men det är så fotbollen är, säger Žugelj efter fiaskot som i slutändan slutade med en 0-2-förlust.

”En ära att spela i Djurgården – mitt fokus är här”

I genrepet mot Vålerenga förra helgen fick Bo Hegland en självförtroendeboost med att sätta avgörandet i krysset på tilläggstid, Hegland som ihop med Žugelj var den som ofta offrades av tränaren Jani Honkavaara när utlänningskvoten blev för fylld.

Žugelj medger att han också hade behövt få göra ett mål för att bli boostad igen.

– Det hade varit viktigt för mig, hundra procent. Jag spelade inte mycket förra året, men det som är bra är att jag kommer till chanser. Gör man det så kommer målen förr eller senare, säger han och fortsätter:

– Jag försöker visa på träningarna att jag förtjänar fler minuter, att jag kan hjälpa laget.

Med tanke på att Žugelj kom som en stjärnvärvning men haft svårt att övertyga Honkavaara om en startplats är det inte konstigt om slovenen tittar efter andra alternativ. När FD frågar om det är säkert att han är kvar i klubben när allsvenskan kickar i gång om en dryg månad svarar han snabbt.

– Här och nu får jag ju spela och om jag får minuter vill jag vara här, Djurgården är en stor klubb och det är ära att vara här.

– Men jag vill spela, det var därför jag kom hit och skrev ett långt kontrakt. Mitt fokus är på Djurgården.

Žugelj har kontrakt med Djurgården över 2028 års säsong.