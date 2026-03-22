Stora orden mitt i deppen: ”Största någonsin”

STOCKHOLM. Sirius får inte spela en historisk cupfinal, detta efter strafförlust på ett nästintill fullsatt 3Arena.

Men det var inte bara Hammarbys supportrar som fick semifinalen att koka på läktarplats.

– Att det kommer 2 000 från Uppsala är otroligt stort, det största bortaföljet som Sirius någonsin haft, säger tränaren Andreas Engelmark till FD med stolthet i rösten.

Ledning 1-0 och 3-2. Ändå blev det till slut respass i semifinalen borta mot Hammarby.

Sirius får inte spela en historisk cupfinal efter att Warner Hahn räddat två straffar i straffläggningen.

Uppsalalaget fick ingen vidare start i straffläggningen där mittbacken Mohamed Soumah något oväntat klev fram först och slog en tämligen tam straff som Hahn enkelt räddade.

– Vi har inte så mycket material att gå på, inte så mycket data på hur många straffar spelarna slagit tidigare. Men vi var trygga i det och världens bästa spelare missar också straffar så det är inte så mycket att prata om. Vi gjorde en fantastisk match så jag vill inte prata om missarna, säger Sirius tränare Andreas Engelmark till FotbollDirekt.

Hoppades på ny Diawara-succé likt i finalen 2022

Samme Engelmark valde i 119:e minuten att byta målvakt. Ismael Diawara som haft en tung tid i klubben kastades in – och det berodde inte på någon skada på David Celic.

I stället minns så klart Engelmark hur Diawara för MFF 2022 blev finalhjälte mot just Hammarby i Stockholm efter ett straffsparksavgörande.

– Det var ju en av anledningarna varför vi bytte in honom. Men han är överlag en duktig straffmålvakt, säger Engelmark som dock inte fick den effekten han hoppades på.

– Nu räddade han ingen straff även om han var nära.

Hyllningen till Sirius supportrar

Nu blev alltså Hahn straffhjälten i stället och en smockad blåsvart kortsida får resa hem besvikna till Uppsala igen.

Engelmark är stolt över vad laget supportrar åstadkom med på 3Arena som totalt lockade 27 135 åskådare den här söndagseftermiddagen.

– Jag är otroligt glad över stödet. Att det kommer 2 000 från Uppsala är otroligt stort, det största bortaföljet som Sirius någonsin haft. Jag hoppas de känner att vi gav allt, avslutar Sirius-tränaren.